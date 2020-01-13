KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Son Dakika

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

6 saat önce

Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Mersin'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Toroslar Belediyesince, Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Denktaş'ın parktaki heykeline çelenk bırakılan törende, önce Kur'an-ı Kerim, ardından da öğrenciler tarafından şiir okundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yiğitlik ve kahramanlık destanının yazıldığını söyledi.

Kıbrıs'ta mücadele verenleri minnetle andıklarını dile getiren Yılmaz, "O gün 'Kıbrıs'ta ne işimiz var' diyenler, bugün artık milletimizin bekasının, güvenliğinin Şam'dan, Trablus'tan, Semerkant'tan, Buhara'dan başladığını daha net görüyorlar. Biz o günkü hisleri taşıyoruz, heyecanı yaşıyoruz. Kıbrıs'a 'yavru vatan' dedik. Allah'ın izniyle üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça Kıbrısımız vatanımız, yavru vatanımız olarak kalmaya devam edecek." diye konuştu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de Rauf Denktaş'ın Türkiye'ye yürekten bağlı olduğunu vurguladı.

Denktaş'ın Türk milletinin bağrından çıkan "milli kahraman" olduğuna dikkati çeken Mendeli, şunları kaydetti:

"Denktaş, Kıbrıs mücadelesinin haklılığına inanmıştır. Bu inançla 24 yaşında avukat olarak mücadelesine başlamış, 1948'de 'Kıbrıs Girit olmasın' çağrısını yaparak, mücadelesinin Anadolu ile bütünleşmesi için çaba sarf etmiştir. Rauf Denktaş gerçek bir Türkiye sevdalısıydı. Yürüttüğü mücadelede Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık fikrinden ve idealinden ilham aldığını birçok vesileyle ifade etmiştir. Bizler ana vatanımızın desteğiyle haklı davamızı ve devletimizi sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz."

Törende, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük de anıldı.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı

Cumhurbaşkanı, Rauf Denktaş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı
Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı Atiye'nin oyuncusu Metin Akdülger ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı Murat Boz, yaptığı teklifle genç yarışmacıyı sevindirdi: Zonguldak'ta birlikte şarkı söyleyeceğiz

Son Dakika Haberleri
01:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
01:07 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
01:02 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
01:00 TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:48 Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 01:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]