Son Dakika Haberleri: KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti

3 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Eşi Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.

Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:59 Kaynak: AA

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