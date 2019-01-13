Son Dakika Haberleri: KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Vefatının 7. Yılı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 7. yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

"Rauf Denktaş" etiketiyle yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının hak ve özgürlük mücadelesine adanmış bir ömürdü onunki. Davasından an dahi vazgeçmeyen ve Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:04 Kaynak: AA

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