KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı - Son Dakika
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KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 8'inci yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 8'inci yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Altan Er, Denktaş ailesinin bireyleri, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada anıt özel defterini imzaladı ve ardından bir konuşma yaptı.

Akıncı, "Bugün aramızdan ayrılışının 8'inci yılında saygıyla andığımız merhum Rauf Raif Denktaş, çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişiliktir." dedi.

Toplumların yaşamına yön veren liderleri yaşadıkları dönemin şartlarından ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığına vurgu yapan Akıncı, onların siyasetini ve kararlarını, içinde bulundukları dönemin tarihsel koşullarının belirlediğini söyledi.

"Türkiye'nin ilgisini Kıbrıs'a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular"

Akıncı, Denktaş'ın o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Bu siyasetin temel niteliğini 'Rumların Enosis hedeflerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşmemesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir enerji ile mücadele etmek' şeklinde özetleyebiliriz. Kıbrıs Türk halkının bu Ada'da varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Dr. Fazıl Küçük ile birlikte, öncelikle Türkiye'nin ilgisini Kıbrıs'a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu Ada'da eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi."

Akıncı, zor koşullarda topluma liderlik ve rehberlik etmiş Denktaş'ın toplumsal mücadeledeki müstesna yerinin unutulmayacağını sözlerine ekledi.

"İdeallerinden asla ödün vermedi"

Merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'ı anma törenleri, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs denildiğinde akla gelen ilk isimlerden ve Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin kahramanlarından biri olan Rauf Denktaş'ın evladı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Vangöl, "Denktaş, Kıbrıs Türk halkının koloni idaresinden topluma, toplumdan cemaate ve cemaatten cumhuriyete uzanan mücadelesinde öncü ve dirayetli kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkıyla ilgili ideallerinden asla ödün vermedi." dedi.

Konuşmanın ardından Denktaş'ın hayatından kesitlerin yer aldığı bir belgesel gösterildi.

Tören, Türk Maarif Koleji Korosu'nun şarkıları ve Oratoryo sunumuyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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