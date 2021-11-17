KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü onuruna 5 sergi açıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin düzenlediği, yağlı boya, baskı resim, ipek üzerine tükenmez kalem, heykel ve gemi modellerini bir araya getiren 5 sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman'ın da katıldığı etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin sanatçı akademisyenlerinin "Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi", İsmail Gündoğan'ın "Gemi Modelleri Sergisi",heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh'e ait "Karma Heykel Sergisi", Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'e ait "Dünyamız" adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva'ya ait "Hafıza" adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Bayramı onuruna düzenlenen sergilerin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ve "Hafıza" adlı kişisel resim sergisi açılan Kazak sanatçı Rakhat Saparaliyeva da birer konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Cumhuriyetimizin 38'inci yıl dönümünü kutlarken geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin gerçekleştirdiği sergilerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız haftada böylesine anlamlı ve önemli sergilerin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva'nın Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerine değinerek, "Kazakistan'dan gelen bir sanatçının, tarihimizde büyük izler bırakan bu elim olayları, sanat yoluyla ölümsüzleştirilmesini, Türk coğrafyası ile olan gönül birlikteliğimizin çok anlamlı bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı'nın İstanbul'da toplandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gönüllerinden geçenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu teşkilatın bir parçası olması olduğunu ifade etti. Kendilerine bu ifadeleri için teşekkür etmek istiyorum. Ancak tabi aşmamız gereken diplomatik sıkıntılar olabilir" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "KKTC olarak yaşadığımız diplomatik sıkıntıları yine kendi irademizle aşıyoruz. Sadece siyasi anlamda değil, kültür, sanat ve eğitim alanlarında sesimizi tüm dünyaya duyuruyoruz" dedi.

KKTC'nin bugün geldiği noktada çok yol katettiğini ve artık saygı duyulan bir ülke olduğunu Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Güney Kıbrıs'a da seslendi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Yan yana yaşayan iki bağımsız devletiz. Biz nasıl onların egemenliklerine ve devletlerine saygı duyuyorsak onların da aynı şekilde bizim devletimize, milletimize, demokrasimize, kültürümüze saygı duymaları gerekiyor. Bizim mücadelemiz huzur içinde yaşamak. Biz geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yükselen rönesans ruhu genç cumhuriyetimizi sararak Akdeniz'in merkezinden sesimizi dünyaya ulaştıran bir köprü kuruyor."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 38'inci kuruluş yıl dönümü onuruna açılan 5 sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi sayısının 21'e ulaştığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yükselen rönesans ruhu genç cumhuriyetimizi sararak Akdeniz'in merkezinden sesimizi dünyaya ulaştıran bir köprü kuruyor. Gelecekte geriye dönüp; bugün 38 yaşında genç bir Cumhuriyet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin geçirdiği tarihsel yolculuk incelendiğinde; tarihçilerin bu günleri bir milat olarak kaydedeceğinden eminim" dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi otomobilini ve kendi PCR kitini geliştirerek üreten; yapay zeka ve genetik gibi yüksek teknoloji ve bilimsel kabiliyet gerektiren alanlarda AR-GE yapan, oluşturduğu sanat ortamıyla bugün Akdeniz'in yarın dünyanın en zengin ve güçlü sanat merkezlerinden birine dönüşme yolunda hızla ilerleyen bir ülke konumundadır. Kuzey Kıbrısımız, bu topraklardaki köklerini güçlendirerek dünya ile bütünleşirken en önemli gücü, bilimden ve sanattan alarak geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

Prof. Erdal Aygenç: "Cumhuriyet, toplumu ve bireyi özgürleştiren, bağımsız kılan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bir dönüşümdür."

Konuşmasına KKTC Cumhuriyetin 38'inci yıl dönümünü kutlayarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç, "Bu vesile ile; Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz" dedi. Cumhuriyetin toplumu ve bireyi özgürleştiren, bağımsız kılan toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdal Aygenç, "Cumhuriyet sevgidir, dostluktur, insanlıktır, barıştır, akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır" ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözlerini anımsatan Prof. Dr. Erdal Aygenç, "Atatürk, bilimin, tekniğin ve sanatın ne denli ayrılmaz bir bütünlük içinde bulunduğuna, toplumsal gelişme ve ilerleme için elzem olduğuna işaret etmiştir" dedi. Prof. Dr. Erdal Aygenç, "Yakın Doğu Oluşum ve Yakın Doğu Üniversitesi, tüm birimleri ile bu bilincin vücut bulduğu örnek bir yapıdır; yüreği yurt sevgisi ile çarpanların yuvasıdır. Gerçekleşen her sergi, kurulan müzeler, kültür merkezleri, kütüphaneler, programlar, eğitime yapılan katkılar; bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar bizleri, ülkeyi aydınlık bir geleceğe kavuşturacak ışıklı basamaklardır" ifadesini kullandı.

Rakhat Saparaliyeva: "Kıbrıs tarihinde bir daha yaşanmasını istemediğimiz olayları geleceğe taşımak istedim."

Açılışı yapılan "Hafıza" isimli sergisinde yer alan eserlerinde Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden Rakhat Saparalieva, "Benim için bu sergi çok farklı bir anlam taşıyor. Bu sergide Kıbrıs tarihi ile ilgili tarihi yaşanmışlıkları resmetmeye çalıştım" dedi.

Eserlerinde yaşanan olayların arşiv fotoğraflarından faydalandığını söyleyen Saparalieva, "Resimlerimde savaşı yaşamış Kıbrıs Türk halkının duygularını aktararak, Kıbrıs tarihinde bir daha yaşanmasını istemediğimiz bu olayları geleceğe taşımak istedim" ifadelerini kullandı.