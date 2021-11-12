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KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak - Son Dakika

KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak

12.11.2021 08:43
KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 17 Kasım'da açılışını yapacağı 5 sergi ile KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak sergiler arasında 3 kişisel, 2 karma sergi yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yağlı boya, baskı resim, ipek üzerine tükenmez kalem, heykel ve gemi modellerinden oluşan üçü kişisel olmak üzere beş serginin açılışını birden yapacak. 17 Kasım Çarşamba günü 9.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılacak sergiler ay sonuna kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Açılışla, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanatçı akademisyenlerinin "Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi", İsmail Gündoğan'ın "Gemi Modelleri Sergisi",heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh'e ait "Karma Heykel Sergisi", Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev'e ait "Dünyamız" adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva'ya ait "Hafıza" adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyetin 38'inci yıl dönümü onuruna 5 sergi bir arada

Açılışı yapılacak kişisel sergilerden biri Sanatçı İsmail Gündoğan'ın muhteşem bir el işçiliği ile metale şekil vererek ortaya çıkardığı gemi modellerinden oluşuyor. Koleksiyonda, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemisinden, 1915'te Çanakkale savaşının seyrini değiştiren Nusret Mayın gemisine kadar pek çok gemi yer alıyor.

Rakhat Saparalieva'nın, Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerinden oluşan "Hafıza" isimli kişisel resim sergisi de etkinliğin önemli sergileri arasında yer alıyor.

Kazak sanatçı Orazbek Yesenbayev'in "Dünyamız" adlı sergisinde ise ipek üzerinetükenmez kalemle yaptığı 30 eseri yer alacak. Koleksiyonun en dikkat çekici eserleri arasında "Panik" ve "Gorgon Medusa" yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sanatçı akademisyenlerinin Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan "Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi" ise zengin karma sergilerinden. Doç Dr. Gökhan Okur'un Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı serigrafi baskı tekniği ile resmettiği "Cumhuriyet" adlı çalışması, koleksiyonun dikkat çekici eserlerinden.

Türk Cumhuriyetlerinden sanatçıların eserlerini bir araya getirecek Karma Heykel Sergisi'nde debirbirinden dikkat çekici heykeller yer alıyor. Bunlardan biri Sembigali Smagulov'un "Dünya Ağacı" isimli çalışması. Sanatçı eserinde, başta Türk toplulukları olmak üzere pek çok kültürde yeri olan "Hayat Ağacı"na gönderme yapıyor. Andrey Orazbaev'in "DevamlıHareket" ve "İlham" isimli heykelleri de karma heykel sergisinin görülmeye değer eserleri arasında. "Devamlı Hareket" eserinde dönen kavisli dallar, dinamizm, coşku ve hayat simgesi olarak tasvir ediliyor. Heykeldeki dallar ise güneşin üç hareket noktasını sembolize ediyor: gün doğumu, zenit ve gün batımı. 'İlham' adlı heykel ise insan düşüncesinin ve hayal gücünün uçuşunu sembolize ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün'ün küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergiler, 30 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: "Cumhuriyetimize yakışır eserlerin yer alacağı sergilerimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz."

Sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçılarının eserlerinden oluşan "15 Kasım Cumhuriyet Sergisi"nin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerinden sanatçıların da yer alacağı beş ayrı sergiyi açmaktan gurur duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Ergün, "Üniversitemizin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde, güzel sanatlar alanında yaptığı büyük atılımlar, toplumumuzun kültürel kalkınmasında önemli yapı taşları oluşturuyor. Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel'in 'Sanattır, insanlığın tanımı' deyişinden hareketle bu süreç içerisinde gerçekleştirilen tüm çalışmaların ve atılımların, gelecek kuşaklar tarafından daha iyi anlaşılacağı ve kavranacağı düşüncesindeyim. Açılışını gerçekleştireceğimiz sergilerin anlamı ve önemi, Cumhuriyetimizin 38'inci yıl dönümü onuruna düzenleniyor olmaları nedeniyle bir kat daha artıyor" ifadesini kullandı. Doç. Dr. Erdoğan Ergün ayrıca "Cumhuriyetimize yakışır eserlerin yer alacağı sergilerimizin açılışına tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak

Cumhuriyet, Kıbrıs, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü sanat şöleni ile kutlanacak - Son Dakika
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