KKTC'nin Maraş bölgesine ziyaretçi akını - Son Dakika

KKTC'nin Maraş bölgesine ziyaretçi akını

12.01.2021 10:32
KKTC'nin Maraş bölgesine ziyaretçi akını, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yer alan ve 47 yıl ziyarete kapalı tutulan Maraş bölgesinin bir bölümünün ziyarete açılmasının ardından vatandaşların akınına uğradı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yer alan ve 47 yıl ziyarete kapalı tutulan Maraş bölgesinin bir bölümünün ziyarete açılmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Maraş'ın halka açılan bölgesini 3 ayda 103 bin 118 kişi ziyaret eti.

KKTC'nin Gazimağusa kentinde yer alan Maraş bölgesi 47 yıl süren ziyaretçi yasağının ardından, 2020 yılı Ekim ayında Maraş'ta bazı alanlar ziyarete açılmıştı. Ziyaret yasağının kısmi olarak kaldırılmasının ardından Maraş, ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmişti. "Hayalet Şehir" olarak da bilinen Maraş, yasağın kalkmasından itibaren 96 günlük süreçte Kıbrıslı Türkler başta olmak üzere, Kıbrıs Rum kesiminden, İngiltere'den ve birçok ülkeden çok sayıda turistin ilgisini çekmeye devam ederken, bölgeye ziyaretçi sayısı günden güne artıyor. Maraş'ın ziyarete açılan bölümünün 8 Ekim'den bu yana 103 bin 118 kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Aynı zamanda ziyarete açılan alanlarda yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, sokak aydınlatmaları ve bisiklet yolları sayesinde bölgenin bisikletle de gezilebilmesinin yanı sıra, 8 ayrı noktada kurulan büfeler ile ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sağlanıyor. Maraş'ın ziyarete açılmasına yönelik eleştiriler halen devam etse de, yeni evlenen çiftlerin, Rumların, İngiliz turistlerin ve diğer birçok yabancı uyruklu ziyaretçilerin memnuniyeti ise gözlerden kaçmıyor.

-İHA-

Kahramanmaraş, Gazimağusa, Kıbrıs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'nin Maraş bölgesine ziyaretçi akını - Son Dakika


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