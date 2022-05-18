KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel, AA'ya değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel, AA'ya değerlendirmelerde bulundu

18.05.2022 20:31
KKTC'nin yeni Başbakanı Ünal Üstel, AA'ya değerlendirmelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, bundan sonraki süreci Türkiye ile istişare edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, bundan sonraki süreci Türkiye ile istişare edeceğiz. Bu zor günlerde halkımızın önünü açmak, refah seviyesini artırmak asli görevlerimizden bir tanesi." dedi.

Başbakan Üstel, başkanlığını yaptığı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının hemen ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP'nin yetkili organlarının kararının ardından zor bir göreve geldiklerini dile getiren Üstel, "ateşten gömlek" giydiklerini söyledi.

Üstel, UBP'nin 23 Ocak'taki erken seçimlerden 24 milletvekiliyle birinci parti olarak çıktığını belirterek, daha önce kurulan hükümetlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı uzun süreli bir hükümetin oluşamadığını kaydetti.

UBP, DP ve YDP'nin güvenoyu alması dolayısıyla bütün milletvekillerine teşekkür eden Üstel, "Her zaman yanımızda olan ana vatanımız Türkiye ile iş birliği içerisinde, ülkemizin

önünü açmış olacağız." dedi.

Başbakan Üstel, "Bu görev, benim, Bakanlar Kurulundaki arkadaşlarımın ve UBP, DP ve YDP'nin görevidir. Bu zor günlerden çıkmak için elimizden gelen gayreti, ekip arkadaşlarımızla birlikte göstereceğiz. Gerekirse gece gündüz demeden çalışacağız. Zor bir süreç." diye konuştu.

Yaklaşık iki buçuk yıldır dünyada bir salgın süreci yaşandığını söyleyen Üstel, bu süreçte ekonominin daraldığını ifade etti.

"Halkımızın önünü açmak, refah seviyesini artırmak asli görevlerimizden bir tanesi"

Üstel, salgın ve dövizdeki dalgalanma ile halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, bu sıkıntıları aşmak isterken Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bu süreci olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Başbakan Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde, bundan sonraki süreci Türkiye ile istişare edeceğiz. Bu zor günlerde halkımızın önünü açmak, refah seviyesini artırmak asli görevlerimizden bir tanesidir." dedi.

Ülkedeki gençlerin önünü açmak için ekonomik paket hazırladıklarının altını çizen Üstel, yeni iş kuracak ve ev alacak gençlere düşük faizli krediler sağlayacaklarını belirtti.

Üstel, sağlık alanında bazı iyileştirmeler yapacaklarını ve her kesimden insanın istediği sağlık hizmetini alabilmesi için çalışacaklarını dile getirerek, Türkiye ile imzalanan protokolde de yer alan Güzelyurt Hastanesi ve Girne Hastanesi için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkeye girişlerde kullanılan kara, hava ve deniz kapılarında çalışmalar yapacaklarına, ülkeye girişlerin daha rahat olması için uğraş vereceklerine de değindi.

Zor günler yaşandığını, ekonomide sıkıntılar olduğunu ve insanların maddi gücünün azaldığını bildiklerini ifade eden Üstel, tüm bunları Türkiye ile yapılacak istişareler sonucunda aşacaklarına inandığını vurguladı.

Hükümet bugün güvenoyu aldı

KKTC'de UBP, DP ve YDP koalisyon hükümeti, meclisten bugün güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken bir milletvekili oylamaya katılmadı.

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Kaynak: AA

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