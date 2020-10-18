- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız"-... - Son Dakika

- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız"-...

18.10.2020 22:06

- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız" "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar" "Hiçbir zaman yılmayacağız, egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız" Kuzey Kıbrıs...

- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması

"Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız"

"Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar"

"Hiçbir zaman yılmayacağız, egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim galibiyetinin ardından yaptığı konuşmada, "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız" ve "Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar" dedi.

KKTC'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak, seçimin galibi oldu. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise oyların yüzde 48,26'sını aldı.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tatar, seçim galibiyetinin ardından zafer konuşması yaptı. Tatar, "Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız" ifadelerini kullanarak, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısı Fuat Oktay'a da teşekkür etmek istiyorum. Biz vefalı insanlar olarak bu topraklarda yaşam mücadelesi verirken şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan onur duymaktayım" dedi.

"Oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum"

Ardından kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür eden Tatar, "Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini sandığa yansıtarak beni Cumhurbaşkanı seçmiştir. Ben oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil birlik beraberlik içinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmektir. Demokrasi sınavına katkı koyan diğer adaylara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Tabii ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin büyük sıkıntı içine girmesi, kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılar ve bize büyük destek vererek anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür ediyorum. Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız ona bakacağız. Ben Cumhurbaşkanı olarak KKTC'yi daha ileriye taşımak için, onurlu bir yaşam için çalışacağım. Müzakere masasında başı dik ve onurlu bir şekilde bulunacağım. Ezik değil. Tarafsızlığımı koruyarak toplumsal uzlaşı ile Anayasal sorumluluk çerçevesinde çalışacağım" dedi.

"Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar"

Türkiye ve KKTC ilişkilerine vurgu yapan Tatar, "Ne mutlu bize ki 74 barış harekatıyla devletimiz kurduk. Tüm dünyaya seslenmek istiyoruz. Bu egemenlik meselesi çok önemlidir. Çözüm modeli ne olursa olsun biz var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bizim Türkiye ile bağımızı koparamayacaklar. Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya devam edecek. Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içinde tuzaklara düşmemek" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir zaman yılmayacağız. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız"

Tatar, "Tüm dünyaya buradan seslenmek istiyorum. Siz hala daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direk uçuşlara müsaade etmiyorsunuz. Gençlerimizi spor müsabakalarında reddediyorsunuz. Oynanan oyun, Kıbrıs Türkünü ezmek ve yıldırmak. Asla böyle bir oyuna gelmeyeceğimizi Sarayönü Meydanı'ndan haykırmak istiyorum. Hiçbir zaman yılmayacağız. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza sahip çıkacağız" dedi.

- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız -...
- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız -...
- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız -...
- KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız -...

Cumhurbaşkanı, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan zafer konuşması- 'Gerilim artık geride kalmıştır, KKTC'yi ileriye nasıl taşırız, ona bakacağız'-... - Son Dakika


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