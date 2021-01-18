KKTC'nin yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu - Son Dakika

KKTC'nin yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 42. hükümet yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 42. hükümet yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun süren siyasi krizin ardından yeni Meclis Başkanı belli oldu. KTTC'nin 42. hükümeti, yeni Meclis Başkanı olarak Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu'nu seçti. Mecliste kapalı olarak yapılan oylamada Sennaroğlu 26 "kabul", 22 "ret" oyu alarak KKTC'nin yeni Meclis Başkanı oldu. (Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Son Dakika

Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı

Antalya'daki balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatılıp 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya sürpriz konuk

Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü

Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı

1,5 yıl önce trafik kazası nedeniyle öldüğü sanılan sürücünün başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı

Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu