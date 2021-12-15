Üye Girişi
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı - Son Dakika

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı

15.12.2021 20:38

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli otomobili GÜNSEL, İngiltere'nin başkenti Londra'da otomobil severlere tanıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli otomobili GÜNSEL, İngiltere'nin başkenti Londra'da otomobil severlere tanıtıldı.

KKTC'de geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL'in ilk modeli B9, Londra'da düzenlenen Elektrikli Araçlar Fuarı'nda (London Ev Show) yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde oluşturulan "Yakın Doğu Oluşumu" girişimiyle 2016 yılında çalışmalarına başlanan adanın ilk yerli otomobili GÜNSEL, fuarın girişinde dünyaca ünlü TESLA'nın araçlarının tam karşısında konumlandırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÜNSEL'in KKTC, Türkiye ve Türk dünyası için yepyeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Günsel, "GÜNSEL 50 yıllık bir hayalin ürünü. Kurucu Rektörümüz Suat Günsel'in çocukluk hayali. Bu hayali biz 200'ün üzerinde mühendis ve tasarımcı ile 5 yıllık bir emeğin sonunda gerçekleştirdik." dedi.

Aracın pek çok parçasının Türkiye'deki tedarikçilerden sağlandığını aktaran Günsel, 40'ın üzerinde ülkeden 800 tedarikçi ile çalışıldığını belirtti.+

Yerli otomobil çalışmalarında elde edilen başarı nedeniyle dünyanın ilgisinin adaya yöneldiğine işaret eden Günsel, "GÜNSEL'in tasarımı, mühendisliği tamamen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Türk dünyasına aittir." diye konuştu.

"Kartlar yeniden dağıtılıyor"

Otomotiv sektörünün son dönemde küresel bazda büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğini vurgulayan Günsel, "Elektrikli otomobillerde kartların yeniden dağıtıldığı, oyunun tekrar başladığı bir dönemdeyiz. Bu açık kapıdan biz de KKTC olarak, tüketen değil üreten olarak dünyaya katma değer yaratan bir ülke olmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Günsel, otomobilin 2022'nin son çeyreğinde Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Tekno Park bünyesinde seri şekilde üretilmesinin planlandığını söyledi.

Üretim hacmi hedeflerini de paylaşan Günsel, "İlk 20 bin (araç) ile üretime çıkacağız. Bunu talebe ve pazara göre artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı

yerli oto, Kıbrıs, Londra, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:07 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:17 İngiltere'de 100 kadın ve çocuğun cansız bedenini istismar eden hastane çalışanına ömür boyu hapis
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
19:21 Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi
ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek         
21:08
Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol         
20:58
İlayda Şeker'in sevgilisi İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım! Hemen sildi İlayda Şeker'in sevgilisi İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım! Hemen sildi         
20:57
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 21:19:44. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL uluslararası otomotiv fuarında yer aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement