KKTC'nin yerli solunum cihazı MÜSİAD Expo'da - Son Dakika

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli solunum cihazı, MÜSİAD Expo 2020'de yerini alacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı, MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 18-21 Kasım 2020'de düzenlenecek MÜSİAD Expo 2020 fuarında ilk kez sergilenecek.

Yazılım, donanım ve tasarımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan solunum cihazı, 6 aylık bir araştırma geliştirme süreci sonunda kullanıma hazır hale getirildi.

Bütün dünyada Kovid-19 pandemisinin ikinci dalgasının yaşandığı bugünlerde, ülkelerin sahip olduğu yoğun bakım kapasiteleri, salgın nedeniyle gerçekleşen can kayıplarını azaltmak için hayati önem taşıyor. Solunum cihazları ise Kovid-19'la mücadelede, solunum desteği ihtiyacı olan hastaları hayatta tutabilmek için en önemli ekipman olarak öne çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirdiği tam fonksiyonlu solunum cihazı, hastanelerin yoğun bakım ve acillerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Böylece başta KKTC ve Türkiye olmak üzere, talep gelen ülkelerin yoğun bakım kapasitelerini artırmak hedefleniyor.

"Solunum cihazının seri üretimi 2020 bitmeden başlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bütün dünyayı etkisi altına olan Kovid-19'la mücadelede sahip olunan solunum cihazı sayısının önemini vurgulayarak, Yakın Doğu Üniversitesi mühendislerince geliştirilip seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının seri üretiminin 2020 bitmeden başlayacağını bildirdi.

Günsel, "Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile üniversite hastanelerimizin doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekiplerimiz, 3D Laboratuvarı ve mühendislerimiz, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma ile Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Solunum cihazı, simülasyon testlerini başarıyla geçti"

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Müdürü Ahmet Çağman da solunum cihazlarının hasta sağlığını doğrudan etkilediğini ve hata payına yer olmadığını belirterek, seri üretime hazır hale getirdikleri solunum cihazının, oluşturulan simülasyon ortamında, doktor kontrolünde gerçekleştirilen bütün testleri geçerek başarısını kanıtladığını kaydetti.

Geliştirdikleri solunum cihazında son teknolojiyi kullandıklarını aktaran Çağman, şu an hastanelerde kullanılan solunum cihazlarının başta körük olmak üzere birçok mekanik parçaya sahip olduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı, yazılımla dijital olarak kontrol edilebiliyor, körüksüz ve daha az mekanik parçaya sahip.

Solunum cihazı, yeni nesil türbinli özel olarak tasarlanmış bir motor ve özel kontrol yazılımı ile yüksek basınç verimliliği, yüksek akış kapasitesi ve düşük güç tüketimi ile sessiz çalışıyor. Eski nesil ventilatörlere kıyasla daha az hareket eden parçadan oluştuğu için arızalanma riski daha düşük ve bakım gideri de daha az.