Son Dakika Haberleri: KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta

43 dakika önce

KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta, System.String[]

KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Türk Bir Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı; "Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin KKTC'de etkinliğinin hissedilmesi bizlere güç vermektedir. Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan'ımızın gücünü hissetmemiz özelde Paşaköy halkın genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü kılmaktadır" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü Anavatan Türkiye'nin belediyecilik anlamında çok yol katettiğini söyleyerek; "Deneyimlerinizden ve öngörülerinizden faydalanmak istiyoruz" dedi.


Türk Bir Başkanı Doç.Dr.Güven Arıklı ise, "Anavatan Türkiye'de olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bizim can ve kan bağımız var. Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin KKTC'de etkinliğinin hissedilmesi bizlere güç vermektedir. Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan'ımızın gücünü hissetmemiz özelde Paşaköy halkın genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü kılmaktadır" dedi.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, "KKTC'den gelen soydaşlarımızın Niksar'da bulunmaları ve bizleri ziyaret etmelerinden çok mutluyuz. Kardeşlik bağlarımızın bireyler üzerinden milletlere milletler üzerinden devletlere sirayet etmesi çok önemlidir. Kardeş ülkemizin Belediyeleri ile organik bağların kurulması her zaman önceliğimizdir" diyerek gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Karşılıklı hediye takdimlerinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve baraberindekiler, Niksar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Abdullah Lüleci'yi ziyaret ederek bir süre görüştüler.


Ziyarette Paşaköy Belediye Meclis Üyeleri Melek Melahat Karakuş, Şule Yüksel Şarpkaya, Ali Şengül, Özel Kalem Müdürü Ümit Çağlıyan ve Başkan Danışmanı Cumali Kerçin'de yer aldı. - TOKAT

Paşaköy, Kıbrıs, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yayınladığı videoyla Suriye'deki dramı bir kez daha gözler önüne serdi
Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:05:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Paşaköy Belediye heyeti Tokat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]