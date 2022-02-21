KKTC Polis Genel Müdürü Soyalan, Falyalı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, iş insanı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 8 gözaltı, KKTC'de ise 3 tutuklu olduğunu belirtti.

Soyalan, Polis Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Falyalı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soyalan'a polis müdürleri ile tahkikatta görev alan polis yetkilileri de eşlik etti.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, olayın yaşandığı 8 Şubat'tan itibaren meselenin aydınlatılması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için büyük bir titizlik ve özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Soyalan, "Cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurduk. Olayın gerçekleşmesinin üzerinden geçen kısa bir süre içerisinde, elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda mesele ile ilgili ilk tutuklamaları gerçekleştirdik." dedi.

Soyalan, 13 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde, cinayet mahallinin yaklaşık 1 kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi, 9 milimetre çapında tabanca ile tabancaya ait şarjör ve toplam 13 mermi bulunduğunu hatırlatarak, yapılan balistik incelemeler sonucunda bu silahların olayda kullanıldığının kesinleştiğini kaydetti.

Silahların bulunmasının cinayetin aydınlatılmasında önemli bir detay olduğunu belirten Soyalan, bu gelişmenin ellerini güçlendirmiş ve soruşturmanın devamında önemli bir ayrıntı olduğunu söyledi.

Soyalan, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bazı kesimlerin "bu cinayetin faillerinin bulunamayacağı, bulunsa bile olayın üzerinin kapatılacağı" yönündeki iddiaları ve beklentilerinin aksine, cinayetin en kısa sürede aydınlatılması ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şeklide suç faillerinin tespiti için Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde olan çalışmalarının sonuç vermeye başladığını vurguladı.

Olayın faillerinin Türkiye'deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini değerlendirmelerinin ardından elde ettikleri bulguları Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştıklarını ifade eden Soyalan, bu aşamada soruşturma kapsamında Türkiye'de 8 gözaltı olduğunu, KKTC'de ise 3 tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Soyalan, yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 300'e yakın kişinin bilgisine başvurulduğunu ve bunun sonucunda soruşturmaya ışık tutacak yaklaşık 100 civarında ifadenin temin edildiğinin altını çizdi.

"Polis Teşkilatı tarafından titizlikle soruşturuluyor"

Cinayetin işlendiği silahların ülkeye nasıl girdiğine ilişkin de konuşan Soyalan, "Cinayette kullanılan silahların ülkeye nereden ve nasıl sokulduğu konusu, cinayet soruşturmasının esasına ilişkin önemli bir konu olduğundan Polis Teşkilatı tarafından titizlikle soruşturuluyor." dedi.

Cinayet zanlısı olarak Türkiye'de halen gözaltında bulunan 1 kişinin, olay gecesi Ercan Havaalanı'ndan çıkış yaparak ülkeden elini kolunu sallayarak kaçtığı yönünde de haksız eleştiriler yapıldığını söyleyen Soyalan, meydana gelen vahim olayın ardından, cinayet mahallinden başlayarak soruşturmayı genişleten ekiplerin, söz konusu şahsın ülkeden ayrıldığı saate kadar olayla bağlantısı olduğu yönünde herhangi bir tespiti olmadığını kaydetti.

Soyalan, bu şahsın mesele ile bağlantısı olduğunun belirlenmesinin ardından da Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçilerek Türkiye'de gözaltına alınmasının sağlandığını ifade etti.

Soyalan, konuyla ilgili yeni gelişme olması durumunda basını bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.