KKTC polisi ile BM Barış Gücü arasında gerginlik - Son Dakika
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KKTC polisi ile BM Barış Gücü arasında gerginlik

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerleri arasında Lefkoşa'daki ara bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'daki dört sınır kapısını tek taraflı olarak kapatmasına karşı yapılan eylem öncesinde arbede yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) askerleri arasında Lefkoşa'daki ara bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'daki dört sınır kapısını tek taraflı olarak kapatmasına karşı yapılan eylem öncesinde arbede yaşandı.

GKRY'nin Kıbrıs'taki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türkler tarafından bugün Lokmacı Sınır Kapısı'nda üçüncü kez protesto edildi.

Saat 11.30'da başlayan eylem öncesinde, BMBG askerleriyle KKTC polisi arasında gerginlik yaşandı.

BM askerleri Türk sınır kapısında önlem almak isterken, KKTC polisi buna izin vermedi ve BM askerlerini bulunmaları gereken ara bölgeye kadar itti.

BM askerleri, Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçişini engelledi

BM askerleri kendileriyle bir süre müzakere eden ve ellerindeki karanfilleri karşı tarafa bırakmak isteyen Kıbrıslı Türk eylemcilerin ara bölgeye geçişine izin vermedi. BM askerleri, eylemcilerin kendi kontrollerindeki ara bölgeye geçişini barikat kurarak engelledi.

Eylemcilerle BM askerleri arasında bir ara arbede yaşanırken, bazı eylemciler ellerindeki karanfilleri ara bölgeye fırlattı.

Daha sonra dağılan protestocular, 4 sınır kapısı açılana kadar eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.

Rum polisinin de Rum barikatında hazır beklediği eylemi, Rum gazeteciler de takip etti.

BMBG'den eylem açıklaması

BMBG Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ara bölgede eylem yapan göstericilere kamu düzenini baltalayıcı hareketlerden kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BMBG'nin barışçıl şekilde gösteri yapma hakkını desteklediği ancak ara bölgede izinsiz eylemlerin kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulunuldu.

Rumlar 4 sınır kapısını kapattı

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı. Rum yönetiminden bu sabah yapılan açıklamada, kararın yarına kadar uzatıldığı ve Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüleceği açıklandı.

Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor.

Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenlerin yattığı belirtilmişti.

KKTC polisi ile BM Barış Gücü arasında gerginlik

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:26 Kaynak: AA
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