KKTC, Rum kesimi lideri Anastasiadis'i kınadı - Son Dakika
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KKTC, Rum kesimi lideri Anastasiadis'i kınadı

01.04.2022 18:39
KKTC, Rum kesimi lideri Anastasiadis'i kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'i EOKA terör örgütünün kuruluş yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde, Ada'daki Türk varlığını yok edip Ada'yı Yunanistan'a bağlamak ve ENOSİS'i gerçekleştirmek için yemin etmiş eli kanlı EOKA örgütünden övgüyle bahsetmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

EOKA'nın, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı mezalim ve katliamların başlıca sorumlusu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rum terör örgütünü öven bu zihniyet, Rum tarafındaki ırkçılık ve Türk düşmanlığının devam etmekte olduğunun başka bir kanıtıdır. EOKA terör örgütünün sözde 'bağımsızlık ve özgürlük' için 'kahramanca' mücadele ettiğini iddia eden Anastasiadis, tarihle yüzleşmek yerine tarihi gerçekleri yeni nesillerden saklamayı tercih etmektedir. Ada'da bugüne kadar bir anlaşmaya varılamamasının başlıca sebebi Rum tarafında uzun yıllardır hüküm süren bu zihniyettir. Bu nedenle iki halkın kendi devletlerinde, kendi topraklarında, iyi komşuluk ilişkisi içerisinde yan yana yaşamalarını öngören bir anlaşmanın en gerçekçi çözüm modeli olduğu kanaatindeyiz."

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Kıbrıs, Terör, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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