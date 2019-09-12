Son Dakika Haberleri: KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının tedavisi sürüyor"
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının tedavisi sürüyor"

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne'ye bağlı Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne'ye bağlı Çatalköy bölgesinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Girne Çatalköy bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, "Patlama sonrası Girne bölgesinde 3 adet ambulansımız ve sağlık ekipleri anında olay yerine ulaşmış ve gerekli tüm tedbirler alınmış, olay yerinde birçok kişi ambulansta tedavi edilmiştir. Saat 04.30'dan sonra ise Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisine şu ana kadar 12 kişi gelmiş, anında tüm hastalara müdahale edilmiş ve 9 kişi hafif yaralı oldukları ve iyi durumda oldukları için taburcu edilmiştir. Şu an ise 3 yaralı Girne Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altında bulunmaktadır. Bir hastanın ayak ve bileklerinde küçük kesilmeler, bir hastada hafif kesikler, diğer hastada ise ayak burkulması yaşanmıştır. Az önce Girne Akçiçek Hastanesine yapmış olduğum ziyarette hastaların durumlarını incelemiş, gerekli bilgileri almış ve geçmiş olsun dileklerimi kendilerine iletmiş bulunmaktayım. Olay yerinde halen ambulansımız ve sağlık ekipleri herhangi bir olası müdahale nedeniyle beklemektedir. Olay sonrası en büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının ve ciddi yaralanmanın olmayışıdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de yaptığı açıklamada, "Çatalköy Arapköy bölgesinde yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür. Yaralananlar, bölge halkı, Çatalköy Belediyesi ve zarar gören işletmeler başta olmak üzere tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Bu gibi insan güvenliğini riske atacak olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Dün gece yarısından sonra saat 01.30 sularında Çatalköy bölgesindeki askeri alanda meydana gelen patlamalarla başlayan yangın hepimizi üzmüştür. Çok büyük bir felaketi en azından can kaybı olmadan atlatmış olmakla teselli buluyoruz. Bu korku dolu anları yakinen yaşamak zorunda kalan bölge halkımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun" dedi.

(İHA)

fahrettin koca, Kıbrıs, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum Son Dakika: Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "3 yaralının tedavisi sürüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]