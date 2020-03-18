KKTC Sağlık Bakanı Pilli anjiyo olacak - Son Dakika

KKTC Sağlık Bakanı Pilli anjiyo olacak
6 saat önce
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli anjiyo olacak.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli anjiyo olacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında fenalaşarak Kolan Hastanesine kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapılacak. Anjiyo sonrasında Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili net durumun ortaya çıkacağı ifade edildi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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