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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, artan Omicron vakalarına karşı halkı uyardı - Son Dakika

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, artan Omicron vakalarına karşı halkı uyardı

26.12.2021 18:18
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, artan Omicron vakalarına karşı halkı uyardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artış gösteren Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarına karşı halkı uyararak, "dikkatli olmalıyız" çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede artış gösteren Kovid-19'un Omicron varyantı vakalarına karşı halkı uyararak, "dikkatli olmalıyız" çağrısında bulundu.

Bakan Pilli, yazılı açıklamasında, Omicron varyantı tespit kitleriyle Kovid-19 testi pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkede toplam 29 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Omicron varyantının daha çok gençlerde tespit edildiğini aktaran Pilli, bunların büyük bir kısmının herhangi bir semptom göstermediğini, semptomları olanların ise üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiklerini kaydetti.

Pilli, şu anda hafif belirti gösteren bu varyantın ilerleyen günlerde nasıl seyredeceğinin henüz bilinmediğini ancak vakaların hızla artmasına neden olması nedeniyle sağlık alt yapısının zorlanmasına yol açabileceğini ifade etti.

Mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durulmasının, kurallara uymanın önem taşıdığını vurgulayan Pilli, "Omicron varyantı artıyor dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Vakaların şu anda karantinada olduklarını ve temaslı takiplerinin titizlikle yapıldığını belirten Pilli, Omicron varyantının artmasını beklediklerini aktardı.

Pilli, Omicron varyantına karşı korunmada Kovid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşıdığının altını çizerek, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığına bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

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Omicron, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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