KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KKTC Sağlık Bakanı Pilli, hastaneye kaldırıldı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, koronavirüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:54 Kaynak: DHA
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