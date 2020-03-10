KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Sağlık Bakanı Pilli: 'Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı' - Son Dakika

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı"

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, herhangi bir KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığını söyledi.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: Herhangi bir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:03 Kaynak: AA
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