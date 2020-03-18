KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
7 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
KKTC Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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