KKTC Sağlık Bakanı Pilli karantinada - Son Dakika

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından temaslılar arasında bulunan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli kendini karantinaya aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir sağlık çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bakanlık ile Hastane yönetiminde bazı temaslılar olduğu ortaya çıktı. Bu belirlemelerin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan'ın da korona virüs testi pozitif çıktı. Özyılkan ile teması olan Sağlık Bakanı Ali Pilli kendini karantinaya aldı. KKTC Sağlık Bakanı Pilli'nin ilk testi negatif çıkarken, evinde kendini izole eden Bakan Pilli karantina süresi boyunca çalışmalarını evden yürütecek.

-İHA-