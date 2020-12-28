KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Kovid-19 aşılarının 10 gün içerisinde gelmesi bekleniyor" - Son Dakika

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Kovid-19 aşılarının 10 gün içerisinde gelmesi bekleniyor"

28.12.2020 13:59
KKTC Sağlık Bakanı Pilli:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bir kısmının Türkiye'den geleceğini belirterek, bu aşıların 10 gün içerisinde KKTC'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Bakan Pilli, ülkeye Kovid-19 aşılarının gelişi ve salgın önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli, aşıların bir kısmının Avrupa Birliği (AB) üzerinden bir kısmının da Türkiye üzerinden geleceğini belirterek, "Türkiye'ye aşılar bugün yarın gelecekti. Oraya geldikten sonra aşıların tetkikleri, kontrolleri yapılacak, aşılamaya geçilecek ve bir miktar aşı da bize verilecek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde aşıların bize de gelmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

AB'den Kıbrıs Rum kesimine bir parti Kovid-19 aşısının geldiğini ve aşılamanın başladığını da belirten Pilli, "İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nde yapılan konuşmalarda ikinci partide gelecek aşılardan bir miktarın KKTC'ye verileceği söylendi. Bugün komitenin toplantısı var, bazı şeyler daha da netleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pilli, KKTC'deki yerel vakaların artışına dikkati çekerek, halkın sağlığını korumak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

"Herkes bireysel tedbirleri alsın"

Bakan Pilli, vakaların durumuna göre halkın sağlığı için gerekli tedbirleri alacaklarını bildirerek, "Almazsak 2021'i de kaybederiz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık aşılar da çıkıyor. Okyanusta boğulmayan bir kişinin derede boğulması gerçekten günahtır." dedi.

Herkesin tedbir alması gerektiğini aktaran Pilli, "Kovid-19'a yakalanan hastaya neler çektiğini soracaksın, temaslıların neler çektiğini soracaksın, evinden uzak. Dolayısıyla herkes artık bu işin ciddiyetini anlasın, bireysel tedbirleri de alsın." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kıbrıs, Bakan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Sağlık Bakanı Pilli: 'Kovid-19 aşılarının 10 gün içerisinde gelmesi bekleniyor' - Son Dakika


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