KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı" - Son Dakika
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KKTC Sağlık Bakanı Pilli: "Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı"

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanın korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaparak, "Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı" dedi.

KKTC Sağlık Bakanı Pilli:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir hastanın korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaparak, "Tedbir amaçlı Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesine başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu bir hasta, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki karantina bölümüne sevk edildi.


KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC vatandaşı 74 yaşındaki kadın hastanın, 15 gün önce turla Dubai'ye gittiğini ve bir hafta önce yurda döndüğünü, bugün de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesine müracaat ettiğini söyledi.


Doktorların ilk aşamada hastaya zatürre teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, hastanın Dubai'de korona virüsü taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden, tedbir amacıyla Lefkoşa'ya aktarıldığını kaydetti.


Pilli, hastanın genel durumunun iyi olduğunu, hangi turla Dubai'ye gittiğinin tespiti ve diğer yolcuların sağlık durumunun da araştırıldığını ifade ederek test için hastadan alınacak örneklerin kesin teşhis için bu gece veya yarın Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi. - LEFKOŞA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:10 Kaynak: İHA
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