KKTC Sağlık Bakanı Pilli, yüksek tansiyondan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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KKTC Sağlık Bakanı Pilli, yüksek tansiyondan hastaneye kaldırıldı
6 saat önce
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
Bakanlık müsteşarı Ali Çaygür, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurdu. İlk alınan bilgilere Pilli'nin durumunun iyi olduğu ve kardiyologların gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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