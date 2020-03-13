KKTC Sağlık Bakanlığından

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı "Son 14 gün içerisinde kara ve hava yolları ile deniz limanlarının herhangi birinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapmış olmanız durumunda 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonuz gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

KKTC korona virüse karşı önlemlerini artırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Son 14 gün içerisinde kara ve hava yolları ile deniz limanlarının herhangi birinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapmış olmanız durumunda sizi takip edebilmek, semptom görüldüğünde size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülmesi halinde yayılımını engellemek amacıyla 14 gün süreyle evde izleminiz ve izolasyonuz gerekmektedir. Bu kapsamda seyahat öyküsü bulunan kimselerin evde kendini izole etmesi ve durumların derhal Sağlık Bakanlığının Korona Virüsü ihbar hattı olan 0548 850 11 88 veya 0533 850 11 88 nolu iletişim numaralarına bildirmeleri zorunludur. Bu kurala uymanız kendi sağlığınız, ailenizin sağlığı ve halk sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Evde bulunduğunuz süre boyunca sağlık personeli veya yetkilileri tarafından telefonla ziyaret edilerek takibiniz yapılacaktır. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve polis mensupları eşliğinde kontrol edilerek alıkonulabileceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)