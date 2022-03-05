KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi - Son Dakika
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KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi

05.03.2022 20:48
KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine 3 sahil güvenlik botu daha eklendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet "Ares FB 35" sahil güvenlik botunun, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca tedarik edilen 3 adet "Ares FB 35" sahil güvenlik botunun, KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tedarik edilen 3 adet" Ares FB 35" sahil güvenlik botu için Girne Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Sahil güvenlik botları, törenle KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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