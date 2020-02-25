KKTC Sahili'nde cesedi bulunan bekçi toprağa verildi - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arkadaşıyla balık avlamak için açıldığı teknenin batması üzerine suda kaybolan ve cansız bedeni KKTC Sahili'nde bulunan bekçi Oktay Avcı (32), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bekçi Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak günü balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kayıkları alabora olup batan arkadaşlar denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında 16 Ocak günü, Ömer Özer'in cansız bedeni bulundu.

CESEDİ SAHİLE VURMUŞTU

12 Şubat günü de KKTC'nin Yenierenköy ilçesinde bulunan tütün fabrikasının alt kısmında, sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Oktay Avcı'ya ait olma ihtimali üzerine aileye haber verildi. Aile tarafından teşhis edilen cesedin yapılan DNA testiyle Avcı'ya ait olduğu kesinlik kazandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi dün gece Tarsus'a getirilen Avcı için bugün Şehir Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Genç bekçinin meslektaşları ile emniyet yetkililerinin hazır bulunduğu törende, cenaze namazını İlçe Müftüsü Ali Can kıldırdı. Avcı, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.