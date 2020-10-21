KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı - Son Dakika

KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı

21.10.2020 23:33
KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı, System.String[]

KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimler üzerinden polemik yaşayan anketçi Adil Gür ve gazeteci Kemal Öztürk, Habertürk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Birbirlerini yalancılıkla suçlayan ikili, zaman zaman gergin anlar yaşadı.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağını iddia etmiş, Gül ise bu iddiaları yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından iki isim, Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında karşı karşıya geldi. Adil Gül, Kemal Öztürk'e mesleği bırakacağı yönünde bir ifade kullanmadığını söyledi. Kemal Öztürk ise program bahsi geçen konuşmanın Habertürk'teki program sonrası geldiğini ve etrafta başka insanların da bu konuşmayı duyduğunu ifade etti.

"ADİL GÜR, 'ERSİN TATAR'IN KAZANMA İHTİMALİ YOK' DEDİ"

Gazeteci Kemal Öztürk, yaptığı açıklamada, "Adil Bey, daha önce sizinle hiçbir problemimiz olmadı. Birçok konuda fikirlerimiz örtüştü. Size karşı benim bırakın bir garezi, tam tersine sempati ve yardım etme çabam var. Beni ötekileştirip, düşmanmış gibi göstermeniz çok yanlış. Biz buradaki programda sizin son dakika açıkladığınız 60'a 40 oranıyla ilgili aslında ben canlı yayında sormak istiyordum ama program çok kısaydı ve bitirdik. Bu çok büyük bir iddiaydı ve problem olmaz mı? diyecektim ama vakit yetmedi. Stüdyo kapısından dışarı çıkarken dedim ki; 'Adil Bey, daha önce de büyük bir tahminde bulunmuştunuz ve yanılmıştınız. Bu sefer de yanılırsanız sıkıntı çekmez misiniz?' Bunları konuşa konuşa koridora çıktık. Siz sağ eliniz havada, 'Ya ne diyorsun? 60 olmaz da 59 olur. Ama Ersin Tatar'ın kazanma ihtimali yok. Kazanırsa ben bu mesleği bırakırım ve bir daha televizyonlara çıkmam' dediniz. Hatta başka insanlarda vardı. Doğru mu bu?" ifadelerini kullandı.

ADİL GÜR İDDİALARI YALANLADI

Kemal Öztürk'ün sözleri üzerine araya giren Adil Gür, "Sizinle sohbet ettiğim doğru. Ama söylediğiniz doğru değil. Başlangıcı doğru değil ki sonucu doğru olsun. Siz bir kurgu yapmışsınız." dedi.

Öztürk'ün, "Siz 'Bu mesleği bırakım, bir daha da televizyona çıkmam' sözlerini sarf ettiniz mi etmediniz mi?" sözlerine yanıt veren Gür, "Ben böyle bir söz sarf etmedim. Ben baştan sona yalan diyorum. Yazınızın tamamı yalan" şeklinde yanıt verdi.

KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı

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Son Dakika Politika KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı - Son Dakika


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