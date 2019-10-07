KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.
Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına hız vermesinin ardından Türk tarafında da askeri hareketlilik yaşandı. KKTC'nin Turizm kenti Girne semalarında saat 16.00 sularında peşi sıra gözüken 7 askeri taaruz helikopteri vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. - LEFKOŞA
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