Son Dakika Haberleri: KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu
Son Dakika 3. Sayfa KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu

KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.

KKTC semalarında askeri hareketlilik heyecan oluşturdu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasında askeri hareketlilik paniğe neden oldu.


Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına hız vermesinin ardından Türk tarafında da askeri hareketlilik yaşandı. KKTC'nin Turizm kenti Girne semalarında saat 16.00 sularında peşi sıra gözüken 7 askeri taaruz helikopteri vatandaşlar arasında heyecana neden oldu. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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