KKTC "Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2022" icra edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca "Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2022" gerçekleştirildi.

Afet Acil Durum yönetimi sistemindeki birimlerin hazırlık seviyesini denemek, bu gibi durumlarda iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikat, Lefkoşa Metehan bölgesinde yapıldı.

Tatbikata, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Tatbikat, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sisteminde yer alan bakanlık, kurum, kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyine üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulübü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, oluşabilecek doğal afetlerde ülkedeki potansiyelin ve gücün en iyi şekilde koordine edildiğini belirtti.

"Sayenizde, bu gibi durumlarda koordinasyonun sağlanabileceğini, halkımızı korumak adına yapılan çalışmaların ne kadar önemli ve değerli olduğunu hep birlikte izledik ve gurur duyduk." diyen Tatar, başarılı bir şekilde icra edilen tatbikatın gerçekleşmesine katkıda bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkililerine, personeline ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

"KKTC'nin karşı karşıya kalacağı bir sıkıntıda en büyük destekçisi Türkiye olacaktır"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, yaptığı konuşmada, ülkede yaşanması muhtemel her türlü afet ve acil duruma karşı araç, gereç ve malzeme ile yetişmiş personel yapılarını her geçen gün daha da güçlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Karaca, paydaş kurumların da imkan ve kabiliyetlerinin sürekli arttığını görmelerinin geleceğe daha umutlu bakmalarını sağladığını ifade ederek, "Dünyadaki en güçlü devletler dahi başlarına gelen büyük ölçekli afetler karşısında çaresiz kalabilmekte ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilmektedir." dedi.

Afet ve acil durumlarla ilgili planlamalar yapılırken bu gibi kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Karaca, "Hiç şüphesiz KKTC'nin her konuda karşı karşıya kalacağı bir sıkıntıda en büyük destekçisi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır." diye konuştu.