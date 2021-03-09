- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri - Son Dakika

- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sokaklarına ABD'de reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanlarına tepkiler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve turizm şehri Girne sokaklarına New York'taki reklama tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.