- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri - Son Dakika

- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri
09.03.2021 21:36
- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sokaklarına ABD'de reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.
- KKTC sokaklarında "Love Erdoğan" afişleri
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sokaklarına ABD'de reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanına tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.
ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ilanlarına tepkiler devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ve turizm şehri Girne sokaklarına New York'taki reklama tepki olarak "Love Erdoğan" afişleri asıldı.
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