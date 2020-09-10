KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmaları - Bakan Pakdemirli - Son Dakika

MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi onarım çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin basın mensuplarına açıklama yapması

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