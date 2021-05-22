KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta yürütülen içme ve sulama suyu projelerinin, ülkenin ekonomisini güçlendireceğini söyledi.

KKTC'nin Güzelyurt bölgesinde, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni" düzenlendi.

Törene Çavuşoğlu ve Pakdemirli'nin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, milletvekilleri Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, KKTC'nin verimli topraklarını, ülkemizin bereketli sularıyla buluşturmak için 277 milyon lira maliyetli Sulama İletim Tüneli'nin hizmete alınmasının mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projeyi "Asırlık bir rüya" olarak nitelendiren Pakdemirli, bu rüyanın gerçekleştiğini belirterek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi toplam 3 milyar lira yatırımla hizmete alındı." dedi.

Pakdemirli, içme, kullanma ve sulama suyu olarak hizmete sunulan projenin 80 kilometrelik askılı boru sistemiyle Akdeniz'i geçtiğini vurgulayarak bu projenin, dünyada tek olduğunun altını çizdi.

KKTC'ye proje ile yıllık 75 milyon metreküp su ulaştırıldığını kaydeden Pakdemirli, 50 yıllık tatlı su ihtiyacının da garanti altına alındığını söyledi.

Sulanabilir alan yüzde 9'dan yüzde 74'e çıkacak

Pakdemirli, projeye 2017 yılında yer teslimiyle başlandığını hatırlatarak "Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulaması İletim Yapıları Projesi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda, 4,2 metre çapında bir de tünel inşa edilmiştir." diye konuştu.

Yerli imkanlar ve Türk mühendislerin eliyle revize edilen tünel açma makinesi (TBM) ile açılan tünelin son santimlerinin de törenle tamamlanacağını kaydeden Pakdemirli, "İletim tünelinden aldığımız su, 4 kilometrelik hat ile Güzelyurt Ovası'nda yer alan ve önceki yıllarda yer altı suyu ile sulanan 18 bin 730 dekarlık alana iletilecektir." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Serhatköy- Kumköy içme suyu hattı, Kumköy deposu ve Mesarya iletim hattı projeleri için de planlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek "KKTC'de sulama projelerinin bitmesiyle toplam 116 bin dekar, yani yaklaşık 250 bin futbol sahasına yakın bir alan sulamaya açılacaktır. Böylece, KKTC'de şu anda toplam tarımsal arazinin sadece yüzde 9'u sulanabilirken proje sonunda ekilebilir arazisinin yaklaşık yüzde 74'ü sulamaya açılacaktır. Bu sayede, Kuzey Kıbrıs'ın üretiminde ve tarımsal işletme başına düşen net gelirde 20 katlık bir artış olacaktır." dedi.

Projenin kendisini 8 yılda amorti edeceğinin altını çizen Pakdemirli, "Mesarya Ovası sulaması projesi tamamlandığında, KKTC'nin ekonomisine yıllık 156 milyon lira katkı ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır." diye konuştu.

"Ekonomik olarak dünyaya yarışacak bir duruma gelme noktasında her türlü gayreti burada görmekteyiz"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada tünel açılışı için "KKTC halkı ve üreticileri adına gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki içme ve sulama suyu yatırımlarının birinci aşamasının içme suyu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İkinci aşama ise KKTC'nin çorak topraklarını yeşertmek, insanını kalkındırmaktı. Çok şükür ki anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük fedakarlık ve özverisiyle Türkiye'de olan her şeyi buraya da getirme noktasındaki ortaya koyduğu gayreti, Anadolu halkının Kıbrıs Türk halkıyla her şeyi paylaşma güdüsüyle başlayan büyük vizyon burada, arazide yer bulmaya başlamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, içme ve sulama suyu yatırımlarının KKTC'nin kaderini değiştireceğini vurgulayarak "1974'te burada var olmaya başladık şimdi 2021'de de ekonomik olarak dünyaya yarışacak bir duruma gelme noktasında her türlü gayreti burada görmekteyiz." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının yaşadığı her türlü sorunda desteği Anadolu'dan beklediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'yu yöneten, anavatanı yöneten tüm yöneticiler başta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay, bugün burada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ne zaman bir şeye ihtiyacımız varsa yanımızdaydılar. Bilmenizi isterim ki Kıbrıs Türk halkı da her zaman anavatanının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.