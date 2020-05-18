KKTC Tarım Bakanı Oğuz:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, dün Tepebaşı-Kalkanlı arasında çıkan yangının, 1995'teki Beşparmak Dağları yangını sonrası en büyük orman yangını olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, yangın çıkan alanda incelemeler yaptıktan sonra Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) değerlendirmelerde bulundu.

Yangının etkili olduğu alan hakkında çalışmaların gün içinde sonuç vereceğini belirten Oğuz, yangında pek çok anıt ağacın yandığını kaydetti.

Oğuz, "Dünkü yangın, 1995'te Başparmak Dağları'ndaki yangından sonra en büyük orman yangınıydı." dedi.

Yangınının Tepebaşı'ndaki askeri bölgede başladığını ifade eden Oğuz, kaynağının ise muhtemelen elektrik kablosu veya trafosu olduğunu söyledi.

Oğuz, son birkaç gündür 20 civarında yangın çıktığını kaydetti.

Yangın sigara izmaritinden meydana geldiyse bunun "sabotaj" olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade eden Oğuz, Kormacit, Dikmen ve Geçitkale'deki yangınların sigara izmaritinden kaynaklandığını aktardı.

Bakan Oğuz, yangınların birçoğuna yol kenarına atılan izmaritlerin sebep olduğuna işaret etti.

Türkiye'den helikopterler geldi

Dünkü yangına Türkiye'den gelen üç yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiğini hatırlatan Oğuz, sabah itibarıyla uçakların geri gönderildiğini kaydetti.

Oğuz, Türkiye'den bir yangın söndürme helikopterinin KKTC'de konuşlandırılmasını talep edeceklerinin altın çizerek, "Helikopter bu ülke için elzem, yıllardan beridir tartışılan bir konu. Gerekliliği konusunda hiçbir şüphe yok. Buradaki sorun helikopterin maliyeti ve muhafazası." dedi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KKTC'de yangın

Dün sabah Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaşmış, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edilmişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığında gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadesini kullanmıştı.