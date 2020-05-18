KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Türkiye 'den gelen üç helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Dün sabah Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaşmış, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz , Girne bölgesinde yer alan ve dün yangın çıkan Tepebaşı 'ndaki ormanlık alanda helikopterle incelemeler yaptı.

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