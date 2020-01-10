KKTC Tarım Bakanı Oğuz: "Yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Tarım Bakanı Oğuz: 'Yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor' - Son Dakika

KKTC Tarım Bakanı Oğuz: "Yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı'nda KKTC'nin 10 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunduğunu belirterek yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KKTC Tarım Bakanı Oğuz:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy Barajı'nda KKTC'nin 10 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunduğunu belirterek yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Oğuz, "KKTC'ye Su Temini Projesi" ile 2015'de hayata geçen ve Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boruda bu sabah yaşanan kopmayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Olay sonrası Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile görüşme yaptıklarını aktaran Oğuz, onarım çalışmalarının arızadan hemen sonra başlatıldığı yönünde bilgi aldıklarını kaydetti.

Oğuz, sorunu çözme çalışmalarının DSİ tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Bu bağlamda ülkemizde kamuoyuna yansıyan ve oluşan bu arızadan dolayı buradaki yerel su kaynaklarında sorun olduğuna yönelik açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda Geçitköy Barajı'nda, KKTC'nin 10 aylık içme ve kullanma suyunu karşılayacak su mevcuttur." dedi.

Proje yapılırken bu tür olasılıkların hesaplandığına değinen Oğuz, bu ihtimallere karşı KKTC tarafına Geçitköy Barajı'nın inşa edildiğini hatırlattı.

Oğuz, KKTC'nin yaklaşık 10 aylık ihtiyaçlarını karşılayacak su bulunduğunu yineleyerek, "Geçitköy Barajı'ndan şu an 20 milyon metreküp suyumuz mevcuttur." diye konuştu.

DSİ ile bu konuda görüştüklerini kaydeden Oğuz, hava şartlarının uygun olması durumunda 2 ay içinde bu arızanın giderileceğini söyledi.

"Aksi bir durum olursa paylaşılır"

Oğuz, panik yapacak bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Buradan vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum; herhangi bir risk ve kullanım kısıtlılığı yoktur. Normal su akışı varmış gibi vatandaşlarımız davranabilir. Aksi bir durum olursa paylaşılır." ifadelerini kullandı.

Su taşıyan boruda yaşanan kopmanın deniz altındaki akıntıdan kaynaklandığı yönünde bilgi geldiğini aktaran Oğuz, daha net tespitleri ilgili uzmanların yapacağını söyledi.

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan borunun, Türkiye tarafından denizin 250 metre altında askıya alındığı noktadan koptuğu tahmin ediliyor.

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri
23:13 Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:10 Polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
23:10 TÜBİTAK'dan Kanal İstanbul açıklaması - Son Dakika
23:10 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika
23:08 Doğu Türkistan'da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri Konferansı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:16:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Tarım Bakanı Oğuz: "Yerel su kaynaklarında sorun olduğu açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]