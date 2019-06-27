Son Dakika Haberleri: KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika Güncel Haber

KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti

31 dakika önce

KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçtiKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu.

KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalça kemiği kırılan Nisa Karaçoroğlu'nun (22) sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı cevap buldu. Genç kız Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulansla tedavi edilmek üzere Gaziantep'e getirildi.
KKTC'de yaşayan Nisa Karaçoroğlu, 22 Haziran'dan evinin balkonundan düşerek hastaneye kaldırıldı. Jflbf jdksesıyd jrurj tlyaea ödlsuldıdı Nisa Karaçoroğlu. KKTC'de tedavi imkanı bulamayınca Türkiye'ye gelmek istedi. Ancak genç kız yürüyemediği ve oturamadığı için tarifeli uçağa binemedi. Deniz yolculuğu da sağlığı için tehlikeli görülen genç kız sosyal medyadan yetkililere seslenerek, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek için yardımcı olunmasını istedi.
Sosyal medyadan gelen çağrıya cevap veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri gerekli işlemleri tamamlayarak, Nisa Karaçoroğlu'nu, KKTC'de kaldığı evden ambulansla aldırarak, bakanlığa ait ambulans uçakla Gaziantep'e ulaşımını sağladı. Gaziantep Havalimanı'nda ambulansa taşınan Karaçoroğlu, tedavi edilmek üzere 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Genç kızın üvey babası Osman Güneş, bakanlığın bu girişimi ile mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkürlerini iletti.
KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:53 Kaynak: DHA
Kıbrıs, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı, sosyal medya paylaşımlarla sallandı İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı! Aleyna Tilki son videosuyla takipçilerini ikiye böldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:24:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC'teki genç kızın çağrısı ile Sağlık Bakanlığı harekete geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]