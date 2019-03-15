Son Dakika Haberleri: KKTC Tüketiciler Derneği'nden İha'ya Ödül

KKTC Tüketiciler Derneği'nden İha'ya Ödül

18 dakika önce

KKTC Tüketiciler Derneği'nden İHA'ya ödülLEFKOŞA - KKTC Tüketiciler Derneği, Yılın Dış Haber Ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı'na verdi.

KKTC Tüketiciler Derneği'nden İha'ya Ödül, System.String[]
KKTC Tüketiciler Derneği'nden İHA'ya ödül

LEFKOŞA - KKTC Tüketiciler Derneği, Yılın Dış Haber Ajansı ödülünü İhlas Haber Ajansı'na verdi.
KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte açılış konuşmalarının ardından derneğin geleneksel olarak dağıttığı ödüller de sahiplerini buldu. Yılın Dış Haber Ajansı ödülüne İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü, ajans adına İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl teslim aldı. Karagöl, hem İHA'nın hem de şahsının birçok ödül aldığını ancak kardeş ülke KKTC'den ödül almanın çok daha anlamlı olduğunu söyleyerek, KKTC Tüketiciler Derneği'ne teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu Görevinden Ayrıldı Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Tüketiciler Derneği'nden İha'ya Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]