KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini "Yılın sevgili çifti" seçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini 'Yılın sevgili çifti' seçti - Son Dakika

KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini "Yılın sevgili çifti" seçti

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından "Yılın sevgili çifti" seçildi.

KKTC Tüketiciler Derneği, Tatar çiftini

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından "Yılın sevgili çifti" seçildi.


KKTC Tüketiciler Derneği, Başbakan Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ı "Yılın sevgili çifti" seçti. Tatar çiftine 13 Mart'ta, Dünya Tüketiciler Günü kapsamında Golden Tulip Otel'de düzenlenecek etkinliklerde ödül ve plaket verilecek. Konuyla ilgili Tüketiciler Derneği'nden yapılan açıklamada, sevgilerini ömür boyu kalıcılaştırmak üzere yaşamlarını birleştirmiş olan Tatar çiftini, yaşamlarında ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları için mücadelelerinde destek ve güç vermek amacıyla 'Yılın sevgili çifti' seçtikleri ifade edildi. - LEFKOŞA

Sibel Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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