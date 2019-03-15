Son Dakika Haberleri: KKTC Tüketiciler Derneğinden İha'ya Ödül

KKTC Tüketiciler Derneğinden İha'ya Ödül

1 saat önce

KKTC Tüketiciler Derneğinin "Yılın Dış Haber Ajansı Ödülü"ne İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görüldü.

KKTC Tüketiciler Derneğinden İha'ya Ödül, System.String[]
KKTC Tüketiciler Derneğinin "Yılın Dış Haber Ajansı Ödülü"ne İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görüldü.

KKTC Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından derneğin geleneksel olarak dağıttığı ödüller de sahiplerini buldu. Yılın Dış Haber Ajansı Ödülü'ne İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü ajans adına İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl aldı. Karagöl, hem İHA'nın hem de şahsının birçok ödül aldığını ancak kardeş ülke KKTC'den ödül almanın çok daha anlamlı olduğunu söyleyerek, KKTC Tüketiciler Derneğine teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Karagöl, İhlas Haber Ajansı, Kıbrıs, Güncel
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