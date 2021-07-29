KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu: "Anavatan Türkiye'ye çok büyük geçmiş olsun" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de birçok bölgede çıkan yangınlar ile ilgili yayınladığı mesajında, "Anavatan Türkiye'ye çok büyük geçmiş olsun" dedi.

Türkiye'de birçok noktada çıkan yangınların ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ataoğlu mesajında, "Anavatan Türkiye'nin turizm cenneti yerlerinden bir bir kötü haber geliyor. Dünkü Manavgat yangında hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Manavgat'ta süren yangını büyük bir endişeyle izlerken, şimdi de yine turizm şehri olan Marmaris'ten orman yangını haberlerini derin bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullanan Ataoğlu, "Allah yardımcınız olsun. Tüm Marmaris halkına ve Anavatan Türkiye'ye çok büyük geçmiş olsun. Tüm dualarımız ormanların kahramanlarından gelecek güzel haberlerde. Dileğim bu yangınların kısa sürede kontrol altına alınması ve yaraların hemen sarılması. Çok üzgünüm" dedi. - LEFKOŞA