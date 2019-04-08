KKTC Turizm Bakanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Anadolu Jet' Teşekkürü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Jet'in Ada'ya sefer sayılarını artırmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Jet'in Ada'ya sefer sayılarını artırmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın, Anadolu Jet'in KKTC'ye sefer sayılarını artırılmasında büyük desteği olduğunu söyleyen Ataoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.



Anadolu Jet, 5 Nisan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden İzmir, Adana, Antalya ve Gaziantep'e direkt uçuş başlattı. Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş, "KKTC ve Anadolu insanına uygun fiyatlarla güvenli seyahat imkanı sağlamak için çalışacağız" dedi.



'BİLET FİYATLARI AZALACAK'



KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu da, DHA'ya özel açıklamalar yaptı. "Biz bir gurur yaşadık" diyen Ataoğlu,"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının dünya ile iletişimini sağlamak için büyük çaba harcıyor. Bizlerin de uçuş isteğimize karşılık hemen talimat verdi. Sayın Erdoğan başta olmak üzere THY yönetimine, Anadolu Jet yönetimine özellikle teşekkür ediyorum. Kıbrıs'taki THY yetkilileri de bizlere bu konuda çok yardımcı oldu" dedi.



Kıbrıs Türk halkının, yeni seferlerle ucuz uçak bileti alabileceğini ifade eden Ataoğlu, "Daha önce sefer sayılarında sıkıntılarımız vardı. Bu çözüldü. Artık bundan sonra ucuz uçak biletleri bulabileceğiz. Şuanda 200 TL'lerden başlayan biletler var. Yeni sefelerin olduğu illerden ülkemize turistlerin de gelmesini bekliyoruz. Türkiyemizin tatilcilerini de Ada'mıza davet ediyoruz. Burasını bir evleri gibi görebilirler" dedi. - Karahasan

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