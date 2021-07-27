KKTC Ulaştırma Bakanı Canaltay, kendini karantinaya aldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, eşi Serdar Canaltay'ın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kendini karantinaya aldı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendini karantinaya aldığını duyurdu. Canaltay, "Aile olarak Covid-19 kurallarına uymamız ve tüm önlemleri almamıza rağmen eşim Serdar Canaltay'ın testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olmamdan dolayı, Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda kendimi evimde bir süreliğine izole edeceğim. Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehdidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA