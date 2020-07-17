KKTC Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada işbirliğine gidiyor - Son Dakika

KKTC Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada işbirliğine gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada işbirliği kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada işbirliği kararı aldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesi'nin yürütülmesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'yle işbirliği kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakat zaptına göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında yapılacak işbirliği çerçevesinde Kayseri Ulaşım A.Ş. KKTC Toplu Taşıma Sistemine yönelik; "Mevcut durum analizi, toplu taşıma sistemi etüdü, işletme planı önerisi, kıyaslama raporu, idari yapılanma önerisi, kurumsallaşma modeli, mevzuat düzenleme önerileri, elektronik ücret toplama sistemi ihale hazırlığı" konularında çalışmalar yaparak proje çıktılarını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına sunacak.


Mutabakat zaptı imza töreninde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu hazır bulundu. - LEFKOŞA

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada işbirliğine gidiyor - Son Dakika
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22:36
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21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
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19:17
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