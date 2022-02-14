KKTC ürünleri Dubai Gulfood Gıda Fuarı'nda tanıtılıyor - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Dubai Gulfood Gıda Fuarı" kapsamında ziyaretçilerle buluşuyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasından (KTSO) yapılan açıklamaya göre ülkedeki firmalar, bu yıl 15. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı'na katılıyor.

KTSO organizasyonunda "North Cyprus" markası altında "şemsiye stant" olarak düzenlenen fuarda bu yıl 8 firma yer alıyor.

Ziyaretçilere hellim, zeytin-zeytinyağı, kahve ve helva ikram edilirken, KKTC'nin diğer ihraç ürünleri konusunda katalog dağıtılıyor ve bilgi veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuar Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan, Kovid-19 salgınının az da olsa katılımcı sayısında düşüşe neden olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Ancak bizim katılımcılarımız gördüğü ilgiden memnun. Özellikle daha önceki bağlantılı müşteriler, standımızı ziyaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Alışkan, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Ticaret Heyeti Organizasyonu'na değinerek, "Etkinlikler bugün başladı. Ben de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kuzey Kıbrıs Temsilcisi olarak katılım gerçekleştirdim. Etkinliklere Türkiye ve BAE'den çok sayıda iş adamı katılıyor. Yarınki etkinliklere ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

13 Şubat'ta başlayan fuar, 17 Şubat'ta sona erecek.