KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı - Son Dakika
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KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi.

KKTC, vatandaşları dışındakilere kapıları kapattı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi.

Özersay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 14.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Twitter'dan "14.00 itibarıyla tüm KKTC giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindekilerin girişleri 1 Nisan 00.00'a kadar durdurulmuştur. Ülkeye giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen gözlem merkezlerinde, 14 gün zorunlu gözleme tabii olacaklardır." paylaşımında bulundu.

KKTC'de, 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Kudret Özersay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:26 Kaynak: AA

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