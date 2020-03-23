KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
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KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

40 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurda dönen öğrenci ve tır şoförlerinin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.

Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan'dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

Lübnan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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