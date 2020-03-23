KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi - Son Dakika

KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurtlara yerleştirildiği bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yurda dönen öğrenci ve tır şoförlerinin sağlık kontrollerinin ardından tedbir amacıyla kente getirildikleri belirtildi.

Sağlık kontrollerinde olumsuz bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC'den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan'dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz, Taşucu Limanı'nda yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

KKTC ve Lübnan'dan gelenler Mersin'deki yurtlara yerleştirildi

Lübnan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:12 Kaynak: AA

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